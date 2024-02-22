Общество

Стругокрасненский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Ровно 80 лет назад — 23 февраля 1944 года — Стругокрасненский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Струги»

В этот день со знаменательной датой руководство и жителей муниципального округа поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Годы Великой Отечественный войны оставили неизгладимый след в истории района — горе и разруха вошли в каждый дом и в каждую семью. Было уничтожено около 300 деревень и населенных пунктов, сотни мирных жителей погибли от рук немецко-фашистских захватчиков. Каждый метр земли здесь полит кровью людей, которые отдали свои жизни во имя мира и нашего светлого будущего. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед вами и гордимся вашими мужеством, бесстрашием, отвагой и стойкостью», — отметил глава региона в поздравительном адресе.

Михаил Ведерников также поблагодарил жителей Стругокрасненского района за искреннюю любовь к своей малой Родине, за сохраняемую память о подвигах героев Великой Отечественной войны, преемственность традиций, за поддержку воинов, которые сегодня защищают нашу страну.

В рамках празднования юбилея освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в муниципальном округе проходят памятные торжественные мероприятия. Центральные состоялись в районном центре. Официальные лица, ветераны, военнослужащие и местные жители возложили венки воинской славы и цветы к стеле в честь освободителей поселка от немецко-фашистских захватчиков, подножию братского захоронения воинов Советской Армии, памятнику детям войны. Церемонии также прошли у бюста кавалера Ордена Мужества Владимира Ислентьева, погибшего в составе легендарной 6-й роты, и у мемориального комплекса героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы и военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

В Стругокрасненском доме культуры в честь праздника сегодня организован концерт с участием солистов и музыкантов псковского военного оркестра. Также в поселке состоится театрализованная инсталляция «Партизанский край».

В преддверии годовщины освобождения и Дня защитника Отечества в школах и библиотеках муниципального округа прошли тематические встречи и выставки, уроки мужества и патриотические акции.

Напомним, освобождение Струг Красных сопровождалось ожесточенными столкновениями советских войск и фашистов, которые проходили в деревнях района. Бои продолжались несколько суток. Потери были большими с обеих сторон. 23 февраля при соединении сил 314-го и 340-го стрелковых полков, а также лыжного батальона враг был застигнут врасплох и выбит из поселка.

Добавим, завтра, 24 февраля, 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Дновский район. Жители муниципалитета отменят эту важную дату памятными торжественными мероприятиями на воинских мемориалах, концертом, спортивным турниром и инсценировкой первого дня освобождения города Дно от фашистов в проекте «Ожившая история».