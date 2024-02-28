Общество

«Зверьё моё»: Как животные влияют на жизнь и здоровье человека. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 февраля. К ведущей Ульяне Лаблюк пришла практикующий психолог Олеся Бабурина. Она расскажет о роли домашних животных в жизни человека.

Какое влияние четвероногие могут оказывать на психику хозяина? Как они формируют нравственные качества детей? Какие нюансы стоит учитывать перед тем, как завести питомца для ребенка? Действительно ли кошки и собаки — хорошие «лекари», и способны ли они перетягивать на себя болезни человека?

Об этом и многом другом — в эфире.