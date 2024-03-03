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Общество

Врач рассказал о вреде от продолжительного использования наушников

03.03.2024 16:27|ПсковКомментариев: 0

Какие бывают наушники, какие из них самые безопасные и влияет ли их использование на слух, во Всемирный день слуха рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов.

«Все наушники можно разделить на несколько видов: наушники-вкладыши, вакуумные или внутриканальные, накладные и полноразмерные наушники. Последние схожи по своей конструкции, но полноразмерные модели обхватывают ухо и формируют замкнутое пространство, а накладные просто лежат на ухе. У всех типов наушников есть свои плюсы и минусы. Самыми безопасными считаются полноразмерные и накладные девайсы, потому что они обеспечивают шумоподавление, не соприкасаясь с кожей слухового прохода», — цитируют его «Известия».

По словам врача, все типы наушников, которые вставляются в ухо, находятся в плотном контакте с кожей наружного слухового прохода. Это значительно увеличивает риск образования серной пробки, потому что такие наушники проталкивают серу в костную часть слухового прохода. При использовании наушников такой конструкции очень важно каждый месяц их очищать. В противном случае возникает риск повреждения и инфицирования кожи, и как следствие — развитие наружного отита, указал Гамзатов.

«Несмотря на то что наушники давно прочно вошли в нашу жизнь, важно понимать, что их использование может негативно влиять на слух. Если слушать музыку в наушниках слишком долго или слишком громко, можно повредить кортиев орган — один из отделов внутреннего слухового анализатора — или слуховой нерв, что чревато возникновением тугоухости», — объяснил специалист.

Допустимое время непрерывного использования наушников не должно превышать 60–90 минут, при этом уровень громкости должен быть не выше 60–80% от максимально возможного. Рекомендуется слушать музыку в наушниках не более трех-четырех часов в сутки в общей сложности, для вакуумных наушников это время должно быть еще меньше. Важно делать перерывы между прослушиваниями не менее 40 минут.

«Доказано, что если слушать музыку на высокой громкости более четырех часов в сутки, это может привести к прогрессирующему снижению слуха. У человека появляется постоянный шум в ушах, что может резко увеличить риск возникновения психических расстройств и сложностей в социальной жизни. При использовании любых наушников на улице или в транспорте нужно быть очень внимательными: можно не услышать предупреждения об опасности, например, сигнал автомобиля, велосипеда и другие», — рассказал отоларинголог.

Если пациент почувствовал резкое ухудшение слуха на одно или оба уха, ему следует как можно быстрее обратиться к врачу-отоларингологу или сурдологу. Специалист проведет аудиометрию — определение уровня слуха при помощи аппарата. В случае возникновения тугоухости очень важно начать лечение в первые дни заболевания. Уже через две недели после первых признаков снижения слуха эффективность лечения резко падает, заключил Гамзатов.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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