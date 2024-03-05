Общество

Продолжается уборка псковских улиц после зимы

Продолжается уборка Пскова после зимы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина.

«Солнце подсушило дороги, и на улицы вышли «Бродвеи». Пылесосы очищают осевые и убирают мусор возле лотков. Там, где грунта накопилось слишком много, работают дорожные рабочие с лопатами и «Бобкеты». Работа идет комплексная: где надо поправить дорожный знак, где приварить ограждение, где убрать с газона случайный мусор или заделать яму. Ночами еще подмораживает, поэтому пока не можем начать обеспыливание. Но как только позволит погода, будем поливать дороги», - рассказал Борис Елкин.