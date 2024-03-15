Общество

Голосование по выбору территорий для благоустройства продолжается в Псковской области

Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, пройдет в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается сегодня, 16 марта.

Пункты для голосования можно узнать по ссылке. Они будут работать в дни выборов Президента России — с 15 по 17 марта. В этом году в рейтинговом голосовании в Псковской области примут участие 78 общественных территорий нашего региона. В областном центре в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках — 4 территории. Полный их перечень представлен здесь.

Победившие объекты будут благоустроены в следующем году в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

В 2023 году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.