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Врач рассказала, как долго можно использовать жевательную резинку

Жевательная резинка очищает полость рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Однако длительное жевание может приводить к проблемам с суставами челюсти и зубами, предупредила она.

«Употребление жвачки стоит ограничивать 7–10 минутами. Постоянное жевание приводит к чрезмерному напряжению и утомлению мышц челюсти, что в конечном итоге может вызвать боли в челюсти, головные боли и даже стать причиной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, постоянное жевание жвачки может повредить эмаль зубов и привести к их износу», – сказала Разаренова в интервью радио Sputnik.

Злоупотребление жевательной резинкой может негативно отразиться на пищеварении, продолжила врач.

«Постоянное жевание жвачки стимулирует избыточное выделение желудочного сока, что может привести к повышенной кислотности и даже к раздражению слизистой оболочки желудка», – пояснила Александра Разаренова.

По словам врача, жевательная резинка может также раздражать слизистую оболочку полости рта.

«Частое жевание жвачки означает интенсивное механическое и химическое воздействие на слизистую оболочки рта и может вызывать ее раздражение», – добавила Разаренова.

При умеренном использовании жевательной резинки у большинства людей не возникает проблем со здоровьем, считает она. Но если вы заметили какие-либо негативные последствия употребления этого изделия, лучше проконсультироваться с врачом, заключила Александра Разаренова.