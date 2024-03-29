Общество

До 15 июля на военную службу в России отправят 150 тысяч призывников

Указ о весеннем призыве на военную службу в России подписал президент РФ Владимир Путин. С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 года №61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года №33-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что электронные повестки в военкомат будут рассылать во время весеннего призыва.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, и в зону спецоперации их не отправят.