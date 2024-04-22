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Жанна Шлосберг: Метеочувствительность - сигнал, что пора заняться своим здоровьем

Метеочувствительность является сигналом к тому, что пора заняться своим здоровьем. Об этом рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Метеочувствительность является индивидуальной особенностью. Она часто говорит о том, что человек детренирован, плохо адаптируется к меняющимся условиям среды. Метеочувствительность - это чувствительность к колебаниям атмосферного давления, к погодным условиям. Это всего лишь сигнал к тому, что надо заняться своим здоровьем. Может быть, вы устали. Может быть, вам нужно заниматься в спортзале», - пояснила Жанна Шлосберг.

Кардиолог отметила, что у хорошо тренированных людей реакции на изменение погодных условий не бывает.