Общество

Жители Псковской области могут решать свои проблемы через госпаблики

У жителей Псковской области появляется все больше возможностей получать актуальную официальную информацию и решать социально бытовые проблемы с помощью соцсетей. Это становится возможным с развитием системы госпабликов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Госпаблики — это официальные страницы, сообщества в соцсетях региональных и муниципальных органов власти, комитетов, бюджетных учреждений — больниц, детских садов, школ, поликлиник и других. Официальные страницы созданы в наиболее популярных среди жителей Псковской области соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».

Число подписчиков государственных пабликов Псковской области в 2023 году превысило 1 млн человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов. Официальные страницы госучреждений позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств.

Отметим, что свидетельством официального сообщества является специальная метка, введённая социальной сетью «ВКонтакте» для государственных организаций. Такие сообщества называются госпабликами.

Благодаря таким источникам жители региона могут получить актуальную информацию или обратиться со своей проблемой, задать свой вопрос можно в комментариях к постам или в личных сообщениях.

Официальные аккаунты правительства Псковской области в социальных сетях и мессенджерах:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников:

Структуры правительства Псковской области:

«Доверяйте только проверенной информации», - добавили в правительстве.