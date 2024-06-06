Общество

Руки растут от сердца: как живут и выступают на сцене глухие актеры

Можете ли вы представить себе глухих людей в театре? А если они не сидят в зрительном зале, а «поют» жестами под музыку Фредди Меркьюри? Именно такое удивительное представление подготовили для псковичей артисты московского «У театра».

Руководитель «У театра», театральный педагог и актриса Екатерина Мигицко / фото: Александр Елисеев

С его руководителем, театральным педагогом и актрисой Екатериной Мигицко на фестивале «Другое искусство» удалось пообщаться корреспонденту «МК в Пскове». Мы узнали, как глухие люди слушают музыку, почему им бывает трудно читать книги, и отчего у таких людей сильно развита интуиция. Подробности здесь>>>