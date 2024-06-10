Общество

В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на отзыв в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем, документы имеются в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие повышенную ответственность в случае совершения преступлений, относящихся к насильственным действиям различного характера, в отношении супруга (супруги), родителя, ребенка (детей), усыновителя, усыновленного, лица, с которым виновный имеет общего ребенка (детей)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагается установить повышенную уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство в отношении друг друга, административную ответственность же предполагается ввести за оскорбление и побои.

Также законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения с наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов.

В отношении должностных лиц законопроектом также предусматривается введение административной ответственности за нарушение порядка приема заявлений и сообщений о домашнем насилии, нарушение порядка изоляции объекта насильственных действий, нарушение порядка постановки на профилактический учет лиц, признанных виновными в совершении или угрозе совершения домашнего насилия.