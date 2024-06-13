Общество

Конвенция о правовой помощи в отношениях Украины с государствами–участниками СНГ прекратила свое действие

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года в отношениях Украины с государствами-участниками СНГ прекратила свое действие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области.

Министерство иностранных дел Российской Федерации на ноту от 5 января 2023 года№ 3-1/16 ответной нотой уведомило исполнительный комитета СНГ о том, что российская сторона исходит из того, что Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, и уголовным делам от 22 января 1993 года прекратила свое действие в отношениях Украины с государствами–участниками СНГ с 19 мая 2024 года.