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Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ можно будет на «Госуслугах»

Граждане и организации смогут с 1 марта будущего года заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через «Госуслуги», объявила пресс-служба правительства РФ.

«С 1 марта 2025 года граждане и организации смогут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано», - говорится в сообщении.

Как поясняют в кабмине, это решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям. При подаче заявок на подключение через «Госуслуги» предусмотрена возможность автоматического заполнения полей интерактивных форм и направление необходимых документов в электронном виде. А после обработки запроса ресурсоснабжающей организацией заявитель получит в личном кабинете технические условия подключения и электронную версию договора и сможет заключить его онлайн, пишет РИА Новости.

При этом новый порядок не отменяет возможность для заявителей при желании лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или оформить документы на ее сайте, подчёркивается в сообщении.