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В России отменили комиссии при оплате ЖКХ для многодетных и пенсионеров

В России с 1 июля вступил в силу запрет на взимание банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для ряда льготных категорий граждан.

Закон об отмене комиссий для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, принят в конце прошлого года. В апреле правительство утвердило, что к ним относятся: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Согласно закону, отменены комиссии за перечисление платы за жилье и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за них, пишет РИА Новости.

Запрет на взимание комиссии установлен для кредитных организаций, платежных агентов, банковских платежных агентов и субагентов, при этом он не распространяется на организации федеральной почтовой связи.