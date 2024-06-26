Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
на пороге перезагрузки
ENERGY кешбэк-игра
модульный отдых
вакансий хоть отбавляй
оксана филиппова интервью
выход есть профилактика суицида
шоу каскадеров
ковать кадры пока горячо
вкусное Пушкиногорье
Господин Рейтингомер
Магия слов и музыки
карта отдыха и туризма
обзор
Кабельный потенциал
дело ФАПное
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 02.07.2024 09:450 Онколог обозначил способы профилактики рака 02.07.2024 09:300 Минпромторг обсудит с автопроизводителями новую платформу для легковушек 02.07.2024 09:151 В России отменили комиссии при оплате ЖКХ для многодетных и пенсионеров 02.07.2024 09:000 Доисторическая древесина поможет создать материалы будущего, рассказали ученые 02.07.2024 08:400 YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно рассказывающих о России
 
 
 
Самое популярное 25.06.2024 14:0410 Новый мост планируют построить в Пскове 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:2910 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 27.06.2024 17:217 В Пскове продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России отменили комиссии при оплате ЖКХ для многодетных и пенсионеров

02.07.2024 09:15|ПсковКомментариев: 1

В России с 1 июля вступил в силу запрет на взимание банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ для ряда льготных категорий граждан.

Закон об отмене комиссий для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, принят в конце прошлого года. В апреле правительство утвердило, что к ним относятся: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Согласно закону, отменены комиссии за перечисление платы за жилье и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за них, пишет РИА Новости.

Запрет на взимание комиссии установлен для кредитных организаций, платежных агентов, банковских платежных агентов и субагентов, при этом он не распространяется на организации федеральной почтовой связи.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 31 человек
02.07.2024, 10:390 Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов станет гостем программы «Эхономика» 02.07.2024, 10:260 Приставы не выявили нарушений при использовании спорных «бань» в Великих Луках 02.07.2024, 10:170 Деревья повалило на Мироносицком кладбище в Пскове 02.07.2024, 10:100 Псковича задержали за попытку украсть алкоголь из магазина на улице Труда
02.07.2024, 09:560 Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения 02.07.2024, 09:510 Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения 02.07.2024, 09:450 Онколог обозначил способы профилактики рака 02.07.2024, 09:300 Минпромторг обсудит с автопроизводителями новую платформу для легковушек
02.07.2024, 09:230 Более 15 тысяч человек оставались без электроснабжения в Псковской области вечером 1 июля 02.07.2024, 09:151 В России отменили комиссии при оплате ЖКХ для многодетных и пенсионеров 02.07.2024, 09:000 Доисторическая древесина поможет создать материалы будущего, рассказали ученые 02.07.2024, 08:400 YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно рассказывающих о России
02.07.2024, 08:200 Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ можно будет на «Госуслугах» 02.07.2024, 08:001 Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ 02.07.2024, 07:540 Андрей Ермаков избавился от приставки врио в должности председателя комитета по образованию 02.07.2024, 07:471 Надежда Бабкина выступит в Палкино 2 июля
02.07.2024, 07:400 Юристы назвали штрафы, которые грозят дачникам в 2024 году 02.07.2024, 07:201 Таксисты просят отложить оформление полиса ОСГОП до 2028 года 02.07.2024, 07:000 Новую поликлинику построят в Борисовичах 02.07.2024, 01:323 Михаил Ведерников назвал проблемные точки по вывозу мусора
02.07.2024, 01:190 В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими 02.07.2024, 00:490 Юлия Пересильд впервые получила премию «Ника» за лучшую женскую роль 01.07.2024, 22:000 Жителей российского города напугали черви, которые полились из кранов вместе с водой 01.07.2024, 21:490 Как получить пригласительные билеты на торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота»
01.07.2024, 21:400 Угон автомобиля раскрыли по «горячим следам» в Невеле 01.07.2024, 21:380 Более десятка деревьев повалило в Дновском районе 01.07.2024, 21:280 Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове – Борис Елкин 01.07.2024, 21:200 В России число работающих с ТИМ застройщиков за три месяца увеличилось на 17%
01.07.2024, 21:100 Рейтингомер: перестановки в правительстве и унесенные мусорным ветром. ВИДЕО 01.07.2024, 21:000 Псковские компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта 01.07.2024, 20:500 Единое пособие оформили родителям почти 33 тысяч детей Псковской области с начала года 01.07.2024, 20:490 Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский»
01.07.2024, 20:400 В Пскове каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены – опрос 01.07.2024, 20:300 Первая в текущем году партия лесопожарной техники прибыла в Псковскую область 01.07.2024, 20:200 В РФ число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 8% 01.07.2024, 20:110 Псковичи могут поддержать победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»
01.07.2024, 20:000 Большинство псковичей считает себя достойными повышения заработной платы - опрос 01.07.2024, 19:510 Дерево упало на детские качели в Пскове 01.07.2024, 19:402 Более 10 тысяч тонн свинины отправили из Псковской области в другие страны 01.07.2024, 19:320 Движение в сторону улицы Манежной в Великих Луках затруднено в результате ДТП
01.07.2024, 19:250 Сотни великолучан собрались на фестиваль-марафон «Песни России»   01.07.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков 01.07.2024, 19:010 Псковские коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий ливня 01.07.2024, 19:000 Жители Гдовского района отказывались платить алименты своим детям и попали под суд
01.07.2024, 18:400 Ведущие специалисты в области охраны объектов культурного наследия соберутся на форуме в Пскове 01.07.2024, 18:223 Антон Яковлев покинул пост и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» 01.07.2024, 18:200 Dizzy Dutch Duck сыграет концептуальный джаз в Пскове 01.07.2024, 18:000 Жительницы Псковской области могут рассказать о своих семейных традициях
01.07.2024, 17:580 Кирпичи падают с фасада здания в Пскове 01.07.2024, 17:472 Рейтингомер: перестановки в правительстве и унесенные мусорным ветром 01.07.2024, 17:400 Сильнейший ливень в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.07.2024, 17:370 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области
01.07.2024, 17:350 Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в Сети благодаря программе кибергигиены 01.07.2024, 17:340 Псковский музей принял участие в проекте «Знание.Кино» 01.07.2024, 17:340 Внедрение в практику сервиса поддержки принятия врачебных решений MedicBK реализуется в Псковской области 01.07.2024, 17:320 Гдовичей наказали за оскорбления в общественных местах
01.07.2024, 17:280 Мошенники вновь обманули жителей Псковской области и заполучили более 5 млн рублей 01.07.2024, 17:270 Пять единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 01.07.2024, 17:220 Посвященный Дню ветеранов боевых действий митинг прошел в Великих Луках 01.07.2024, 17:200 Минометную мину нашли на улице Яна Райниса в Пскове
01.07.2024, 17:102 Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Псковской области с 1 июля 01.07.2024, 17:030 Псковские коммунальные службы борются с последствиями непогоды 01.07.2024, 17:020 Умер заслуженный тренер России по боксу Смирнов 01.07.2024, 17:020 Представитель профсоюза поздравил ветеранов боевых действий с праздником
01.07.2024, 16:590 В Пскове грузовик повредил растяжку с дорожными знаками, повреждены два легковых автомобиля 01.07.2024, 16:560 Улицы Пскова затопило после ливня 01.07.2024, 16:510 Первую читку пьесы по «Евгению Онегину» московский Театр имени Маяковского проведёт в баньке Тригорского  01.07.2024, 16:460 Жильцы приступили к приемке квартир в псковском ЖК «Сиреневый парк»
01.07.2024, 16:370 Град размером с пятирублевую монету запечатлели в псковской деревне Череха 01.07.2024, 16:350 Дерево перекрыло дорогу на улице Спортивной в Пскове 01.07.2024, 16:270 «Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков-Махачкала. ВИДЕО 01.07.2024, 16:230 В полиции рассказали о реагировании на обращения великолучан, которым мешают шумные компании по соседству 
01.07.2024, 16:200 Фотофакт: Светофор на площади Ленина в Пскове погнулся из-за непогоды 01.07.2024, 16:090 Житель Санкт-Петербурга зарезал знакомого в Порховском районе 01.07.2024, 16:001 Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности в Пскове назначат Александра Пронина 01.07.2024, 15:500 Ливень с грозой накрыл Псков
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru