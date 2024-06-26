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Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

02.07.2024 08:00|ПсковКомментариев: 1

Госдума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ, сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — сказала парламентарий.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, пишет РИА Новости.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого документа, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, кроме того, проведение ЕГЭ требует от государства значительных расходов.

Авторы инициативы, ссылаясь на экспертов, утверждают, что родители из-за ЕГЭ вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

Ранее соавтор проекта Яна Лантратова (СРЗП) сказала, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. По мнению депутата, обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы.

При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя в декабре призывы отменить Единый государственный экзамен, заявил, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний со стороны экспертов.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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