Общество

Новую поликлинику построят в Борисовичах

Новая детско-взрослая поликлиника будет построена в деревне Борисовичи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«С председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко обсудили перспективные новые объекты. Псковский район стремительно развивается, сюда переезжают молодые и многодетные семьи. Поэтому остро встал вопрос по строительству новой поликлиники с женской консультацией», - рассказал губернатор.

Сейчас завершается работа по оформлению земельного участка, определяется типовой проект, который будет взят за основу. В следующем году будет ПСД, в 2026-м году – начнётся строительство.

«Отдельно обсудили больницу в Пыталово – жители жаловались, что не видят активных работ. Пауза вызвана тем, что у подрядчика не хватало собственных средств из-за строительства в других регионах. Сейчас он закрывает эти объекты и сконцентрирует все ресурсы в нашей области. Рассчитываем, что в августе строительно-монтажные работы начнутся в полном объеме», - дополнил Михаил Ведерников.