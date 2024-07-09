Общество

«Центр детского отдыха и оздоровления» в Псковской области реорганизуют в учреждение

Государственное бюджетное учреждение региона «Центр детского отдыха и оздоровления» появится в Псковской области в результате реорганизации государственного предприятия региона «Центр детского отдыха и оздоровления». Решение приняли на 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Комитет по образованию Псковской области провел оценку последствий принятия решения о реорганизации государственного предприятия Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» как организации, образующей социальную инфраструктуру для детей.

При этом все трудовые отношения с работниками «Центра детского отдыха и оздоровления» продолжат, а имущество после проведения реорганизации будет закреплено в полном объеме за государственным бюджетным учреждением Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления».

Проведение реорганизации на состояние имущества не повлияет, что гарантирует осуществление организации детского отдыха и оздоровления без нарушения прав детей на детский отдых и оздоровление.