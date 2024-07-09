Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
модульный отдых
экзотика агротуризм
творог правда и мифы
вакансий хоть отбавляй
творожные истории
«Банщикам» закон не писан?
чем полезен хоумстейджинг?
где в Пскове получить права
Кабельный потенциал
шоу каскадеров
обзор
очаги культуры
новый взгляд на бизнес
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 09.07.2024 16:393 Как псковичи отметили День семьи, любви и верности в соцсетях 13.07.2024 21:420 Россияне стали реже совершать покупки онлайн 13.07.2024 20:430 «Профсоюзные старты» прошли в «Алоли» 13.07.2024 20:210 Семинар на тему профилактики коррупционных правонарушений провели псковские приставы 13.07.2024 19:200 Кратковременные дожди и жару до +29 градусов прогнозируют в Псковской области 14 июля 13.07.2024 17:400 Вертолет санавиации использовали для госпитализации одного из пострадавших в Опочке
 
 
 
Самое популярное 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 07.07.2024 17:001 Массовое ДТП произошло на трассе «Псков» 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 08.07.2024 18:071 Рейтингомер: новый прокурор, непочетная отставка и «дипломы в ж...» 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россияне стали реже совершать покупки онлайн

13.07.2024 21:42|ПсковКомментариев: 0

Россияне в 2024 году стали реже совершать покупки в Интернете. По итогам первого полугодия на них пришлось лишь 40% от общего числа покупок, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

Средний чек покупки в онлайне в январе — июне составил 1518 рублей. Для сравнения: средний размер платежа в офлайне за период был 1665 рублей.

В топ-3 самых популярных категорий трат в офлайне в первом полугодии вошли супермаркеты (средний чек 576 рублей), товары для дома (3083 рубля) и фастфуд (366 рублей).

Онлайн россияне чаще всего расплачивались в супермаркетах (385 рублей), магазинах детской одежды (1762 рубля), а также за активный отдых и развлечения, включая прокат спортивного инвентаря (124 рубля).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 218 человек
13.07.2024, 21:550 Фестиваль «Довмонт Псковский 2024». ФОТОРЕПОРТАЖ 13.07.2024, 21:420 Россияне стали реже совершать покупки онлайн 13.07.2024, 21:200 Псковские профсоюзы поддержали футбольный турнир 13.07.2024, 21:000 Несколько псковичей и великолучан лишились в общей сложности более 250 тысяч рублей из-за мошенников
13.07.2024, 20:430 «Профсоюзные старты» прошли в «Алоли» 13.07.2024, 20:210 Семинар на тему профилактики коррупционных правонарушений провели псковские приставы 13.07.2024, 20:000 Сотрудник «Михайловского»: крестьянские игры пушкинской поры интересны современным белорусским детям 13.07.2024, 19:370 Хрустальный меч князя Довмонта получил боец из псковского «Ордена»
13.07.2024, 19:200 Кратковременные дожди и жару до +29 градусов прогнозируют в Псковской области 14 июля 13.07.2024, 19:020 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Довмонт-2024» 13.07.2024, 18:430 Режим чрезвычайной ситуации ввели в Опочецком округе 13.07.2024, 18:200 Парламентариев в России начнут лишать мандатов за несогласованные поездки за границу
13.07.2024, 18:000 В Центробанке отметили высокий спрос нерезидентов на обмен замороженными активами 13.07.2024, 17:400 Вертолет санавиации использовали для госпитализации одного из пострадавших в Опочке 13.07.2024, 17:200 Путин подписал закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ 13.07.2024, 17:010 Управляющая компания приступила к ремонту дверных и оконных проемов после взрыва газа в Опочке
13.07.2024, 16:400 Акция «#Безопасный Интернет» стартовала в Псковской области 13.07.2024, 16:200 Россиянам назвали способы сэкономить летом на бензине 13.07.2024, 16:001 Александр Борисов: Значение личности Князя Довмонта для Псковской земли, истории России - сложно переоценить 13.07.2024, 15:400 Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
13.07.2024, 15:200 Россиянам рассказали, что делать при ожоге от борщевика 13.07.2024, 14:540 Ливни ожидаются на территории Псковской области 13 июля 13.07.2024, 14:301 В Госдуме предложили пожизненный срок за участие в мятеже 13.07.2024, 14:090 Светлана Мельникова: Город Псков соткан из любви и долга
13.07.2024, 13:461 Котов выбрасывают с девятого этажа в Пскове 13.07.2024, 13:420 Пятиборье с заплывом через реку Великую организуют в Пскове 14 июля 13.07.2024, 13:220 Первая в СЗФО конференция по спортивной медицине стартовала в Пскове 13.07.2024, 13:000 Состоялось торжественное открытие фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский»
13.07.2024, 12:530 На «Чертовой Горе» в Пушкиногорском районе перезахоронили 30 красноармейцев 13.07.2024, 12:350 Исторический лекторий и поединки за хрустальный меч проходят на фестивале «Довмонт Псковский» 13.07.2024, 12:240 Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали после взрыва газа в опочецкой пятиэтажке 13.07.2024, 12:000 Россиянам рассказали, как обезопасить свой дом от краж во время отпуска
13.07.2024, 11:401 Госдума может запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола 13.07.2024, 11:200 Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с взрывом газа в Опочецком районе 13.07.2024, 11:031 План по вывозу ТКО и КГО из Пскова и района перевыполнили за последние сутки 13.07.2024, 10:400 Новое основание для лишения водительских прав вводят в России
13.07.2024, 10:220 В России за сутки более 20 человек погибли на водоемах 13.07.2024, 10:000 Дыня или арбуз: врач рассказал, какой продукт полезнее 13.07.2024, 09:410 В Госдуме назвали главные признаки мошенников в мессенджерах 13.07.2024, 09:380 Еще семь псковичей погибли в ходе СВО
13.07.2024, 09:320 Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Опочке 13.07.2024, 09:200 Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» состоится 13 июля 13.07.2024, 09:001 Псковская область вошла в топ-20 лидеров по докапитализации регионального Фонда развития промышленности 12.07.2024, 22:000 Как правильно вкладывать деньги, ответил инвестор
12.07.2024, 21:400 Выставочный зал музея-заповедника «Изборск» изменит режим работы с 13 июля 12.07.2024, 21:200 Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию 12.07.2024, 21:000 При каких температурах должен работать человек, рассказали эксперты 12.07.2024, 20:400 Врачи из областной больницы проведут приём в Бежаницах 16 июля
12.07.2024, 20:290 Скончался протоиерей Александр Тимофеев, долгие годы служивший в храмах Плюсского и Стругокрасненского районов 12.07.2024, 20:230 Церемония венчания прошла в себежской колонии 12.07.2024, 20:200 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» 12.07.2024, 20:180 Выставка к 180-летию Римского-Корсакова открылась в Вечаше
12.07.2024, 20:120 «Михайловскому» подарили книги о родственниках Натальи Гончаровой 12.07.2024, 20:000 Осужденные к принудительным работам благоустраивают воинское захоронение в Невельском округе 12.07.2024, 19:502 Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Юбилейной в Пскове с 15 июля 12.07.2024, 19:400 В двух домах в Пскове приняли работы по капремонту крыши и коммуникаций
12.07.2024, 19:300 Фестиваль для девочек от Российского футбольного союза пройдет в Пскове 12.07.2024, 19:200 Археологическим раскопкам в Выбутах посвятят очередные Александро-Невские беседы 12.07.2024, 19:182 Известная поэтесса Анна Егоян выступает в псковском отеле «Покровский» 12.07.2024, 19:100 Дмитрий Месхиев: Никита Кобелев очень хороший режиссер из нового поколения
12.07.2024, 19:000 Идею штрафовать родителей курящих псковских подростков отцы одобряют чаще матерей - опрос 12.07.2024, 18:490 Пять километров дороги в Палкинском районе ввели в эксплуатацию на два месяца раньше 12.07.2024, 18:400 Эксперты Псковского облсовпрофа о тонкостях выплаты премий на работе 12.07.2024, 18:270 Новым председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании избрали Александру Тихонову
12.07.2024, 18:214 В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения 12.07.2024, 18:200 Главный приз фестиваля «Довмонт Псковский» показали организаторы. ФОТО 12.07.2024, 18:120 Погибший в ходе СВО сотрудник Псковского музея награжден орденом Мужества 12.07.2024, 18:100 Консультация в фонде «Защитники Отечества» появилась на портале Госуслуг
12.07.2024, 18:080 Медведь Альберт пополнил коллекцию Музея спорта Псковского края 12.07.2024, 17:561 Режиссер псковского спектакля «Лягушки» стал худруком Александринского театра 12.07.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 июля 12.07.2024, 17:390 Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе
12.07.2024, 17:322 «Дневной дозор»:  почему Моглино «не выстрелило»? 12.07.2024, 17:270 Ограничение движения на проспекте Энтузиастов в Пскове введут до 15 августа 12.07.2024, 17:161 «Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО. ВИДЕО 12.07.2024, 17:050 Бывшую преподавательницу в Великих Луках будут судить за получение взяток от студентов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru