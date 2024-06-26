В России и мире

Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)», — сказала Елена Артемьева.

По ее данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысячи рублей, электриков — 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков — 48,7 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

В начале апреля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала «Работа в России» рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.