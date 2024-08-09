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Спорт

Медали всех достоинств завоевали псковичи в турнире Swimcup на реке Великой

12.08.2024 12:53|ПсковКомментариев: 0

Псковские спортсмены заняли призовые места на международном турнире по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов». Соревнования Swimcup прошли 10 августа в акватории реки Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В дистанции «Ультра» протяженностью 5 км псковичка Елена Кучмасова завоевала первое место. Вероника Михайлова стала бронзовым призером на дистанции «Классик» (2,5 км). Артур Мордовцев и Александр Софьин из Пскова заняли вторую и третью ступени пьедестала в заплыве на дистанцию «Лайт» протяженностью 1,7 км.

С результатами турнира можно ознакомиться на сайте соревнований.

 

В псковском заплыве Swimcup приняли участие более 150 профессиональных спортсменов и любителей из Псковской, Ленинградской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Карелия и других регионов России.

Мероприятие стало настоящим спортивным праздником не только для зрителей турнира. Участники проходили дистанции в 1,7, 2,5 и 5 км в самом сердце древнего города: стартовали под стенами Псковского кремля, а финишировали на центральном городском пляже возле Мирожского монастыря.

Напомним, старты международной серии Swimcup проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Теги: #плавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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