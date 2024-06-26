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Госзаказчики увеличили расходы на средства и услуги для людей с ОВЗ в 2024 году

11.08.2024 16:40|ПсковКомментариев: 0

Расходы госзаказчиков на средства и услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 2024 году возросли в 2,5 раза и уже превысили сумму затрат 2023 года. Были приобретены и установлены пандусы, тактильные таблички и оборудование по программе «Доступная среда», следует из результатов исследования сервиса «Контур. Закупки».

«За первые 7 месяцев 2024 года расходы заказчиков в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ на средства и услуги по реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп и инвалидов выросли в 2,5 раза - с 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей», - говорится в исследовании.

С января по август 2024 заказчики провели на 25% больше тендеров, чем за те же месяцы 2023 года - рост с 3,2 тысячи до 4 тысяч процедур. При этом сумма закупок выросла на 150% - с 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей, пишет ТАСС. В подборку вошли закупки на поставку пандусов, лестничных подъемников, сидений для ванной, слуховых аппаратов, сигнализаторов звука, тактильных табличек, кресел-колясок и многое другое, в том числе оборудование, поставляемое по госпрограмме «Доступная среда».

Одну из самых крупных закупок по 223-ФЗ в 2024 году провел Санкт-Петербургский метрополитен. В мае он заключил договор на 22 млн рублей на установку подъемных платформ для перемещения инвалидов на станции "Спасская". Подрядчик должен установить оборудование до середины ноября.

«Затраты заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ на услуги и товары по реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов с января по август 2024 года уже опережают затраты за весь 2023 год. Так, за прошлый год они провели 6 тыс. закупок на 2,4 млрд рублей, а за семь месяцев этого года заказчики опубликовали 4 тыс. тендеров на 2,5 млрд рублей. При этом заказчики планируют потратить на эти нужды еще 773 млн рублей до конца 2024 года, согласно опубликованным планам-графикам», - прокомментировал данные эксперт сервиса «Контур. Закупки» Василий Данильчик. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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