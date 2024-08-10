Общество

Стало известно, какие игрушки наносят вред детям

Ученые НГПУ установили, что современные детские игрушки могут оказывать негативное влияние на формирование личности ребенка. По словам авторов, большинство игрушек несет одинаковые переживания, близкие к равнодушию и безразличию, что приводит к искаженному представлению детей об окружающем мире и о себе. Результаты опубликованы в журнале «Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология».

В условиях современной семьи, где родители часто ограничены во времени, значимость игрушки для воспитания ребенка существенно возрастает, рассказали в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ).

Исследователи установили, что значительная часть современных детских игрушек формирует искаженный образ «идеального» взрослого и собственного будущего. Все чаще кукла либо приобретает разнообразные формы монстров, либо, наоборот, становится предельно натуралистичной и чрезмерно детализированной, отражая некрофильские образы, что может формировать устойчивое влечение к теме смерти, жестокости и разрушения.

Кроме того, подавляющее большинство современных игрушек, по словам специалистов, характеризуется дефицитом эмоционального наполнения, несмотря на яркий цвет и причудливую форму. Парадоксальный эффект возникает из-за того, что красочность противоречит статичности игрушки, ограниченности ее функциональных возможностей. При попытке поиграть с интересной на первый взгляд куклой оказывается, что она «ничего не умеет». Из-за этого у ребенка возникает впечатление, что игрушка его обманывает — обещает больше, чем дает.

«В результате игрушки не вызывают ощущения живых, это просто кусочки пластмассы и синтетического меха», — подчеркнула доцент кафедры социальной психологии и виктимологии НГПУ Ольга Белобрыкина.

По ее словам, преобладание эмоционально бедных игрушек может привести к формированию у детей дефицитарного эмоционального интеллекта, из-за чего существует риск воспитания целого поколения людей, склонных к эмоциональной холодности и пассивности.

Чтобы избежать такого сценария, авторы рекомендуют родителям выбирать развивающие память, моторику, воображение и социальные навыки игрушки без агрессивных изображений: музыкальные инструменты, конструкторы, пазлы, классические куклы, пишет РИА Новости.

«Проблема оценки эмоционального наполнения детских игрушек привлекает внимание многих исследователей. Существующие подходы основаны на экспертной оценке, то есть на анализе игрушек квалифицированными специалистами. Ограниченность такого метода заключается в его трудоемкости и субъективности, что препятствует массовому анализу игрушек», — рассказала доцент.

Она отметила, что исследование проводилось по оригинальной методике, разработанной одним из авторов. В основу анализа была положена теория, связывающая внешние свойства игрушки с наполняющими ее эмоциями. Эмоциональное наполнение измерялось с помощью компьютерной технологии: разработанная учеными программа анализировала цветовые, фактурные и композиционные характеристики.

На данном этапе перед специалистами стоит задача усовершенствовать разработанную методику: адаптировать ее для решения различных исследовательских задач и пройти сертификацию.