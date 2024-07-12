Общество

Место для выгула домашних животных оборудуют в себежском поселении Идрица

Суд обязал администрацию городского поселения «Идрица» в Себежском районе организовать специальные оборудованные места для выгула домашних животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд вынес решение об удовлетворении административного искового заявления прокурора района о признании незаконными бездействия администрации по обустройству на территории Идрицы оборудованного в соответствии с требованиями законодательства места для выгула животных.

Постановлено обязать администрацию Идрицы организовать специальные оборудованные места для выгула животных, обозначенные табличками и оборудованные контейнерами для сбора экскрементов животных, в срок до 31 мая 2026 года.