Общество

Инвестиционные паспорта для муниципалитетов разрабатывают в Псковской области

Инвестиционные паспорта для муниципалитетов разрабатывают в Псковской области в рамках реализации проекта «Инвестиционная привлекательность — развитие родного края». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект инициирован управлением проектной деятельности правительства Псковской области и региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике совместно с Псковским государственным университетом и региональным фондом инвестиционного развития.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал, что целью совместного проекта была разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований. «Студенты попробовали себя в качестве инвестора и рассказали, что может быть привлекательным в муниципалитете для бизнеса. С помощью паспорта инвесторы смогут принимать положительные решения, чтобы быть готовым дальше развиваться и вкладывать инвестиции», — объяснил Андрей Михеев.

Сама идея проекта родилась после обучения команды правительства Псковской области первому модулю в РАНХиГС по «Управленческому мастерству: развитие региональных команд». «Решили, что нужно привлекать студентов. Новый взгляд на паспорта и муниципалитет необходимы. И кто, если не подрастающее поколение, сможет в этом помочь», — уточнила начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова.

На первом этапе участники проекта изучали и проанализировали нынешние паспорта, посещали муниципалитеты для знакомства со спецификой каждого. Затем студенты во главе с руководителями разработали визуальный образ инвестиционных паспортов. Сам паспорт представляет собой презентацию с описанием муниципалитета, его социальной, экономической, культурной и других сфер.

По словам первого проректора ПсковГУ Ольги Серовой, опыт взаимодействия оказался удачным. «За время работы студентам удалось решить профессиональные и образовательные задачи, познать тонкости командной работы, научиться вести коммуникацию, а также создать возможности для подключения других студентов», — отметила она.

К реализации проекта подключился и Фонд инвестиционного развития Псковской области. «Площадка фонда — практическое применение инвестпаспорта. Это входная точка при работе с мнениями инвесторов. Как правило, они видят все в административном центре, а паспорт показывает, что в муниципалитете есть намного больше площадок», — сказала руководитель фонда Екатерина Ершова.

На данный момент готовы 12 паспортов (Псков, Великие Луки, Великолукский, Гдовский, Куньинский, Островский, Пушкиногорский, Псковский районы, Порховский, Усвятский, Пыталовский, Новоржевский муниципальные округа), из которых семь уже опубликованы на официальных сайтах муниципальных образований и на сайте фонда инвестразвития.