Общество

Карантин по бешенству ввели в пустошкинской деревне Шалахово

Карантин по бешенству ввели в деревне Шалахово Пустошкинского района. Соответствующий указ разместили на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Карантин установили на территории эпизодического очага: личное подворье, расположенное по адресу: Пустошкинский район, деревня Шалахово, а также на прилегающей территории. За исключением специального персонала, территория закрыта для посещения.

Ограничительные мероприятия установили на 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.

Напомним, что 18 июля карантин по бешенству ввели в пустошкинской деревне Шилово.