Общество

Журналист Кашин* объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных министерства.

Согласно карточке розыска, Олег Кашин* 1980 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Другой информации в МВД не приводят.

Кашин* работал журналистом издательского дома «Коммерсантъ», сотрудничал с изданием в 2003-2005 годах и возобновил работу в 2009 году, пишет «Интерфакс». Ранее также был заместителем главного редактора журнала «Русская жизнь», работал в изданиях «Известия», «Эксперт», «Комсомольская правда в Калининграде». Как следует из данных открытых источников, с 2016 года журналист проживает заграницей.

Напомним, в 2010 году Олег Кашин* в интернете оскорбительно отозвался о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке, после чего между ними произошел заочный публичный конфликт. Вскоре на Кашина* было совершено покушение. В дальнейшем, несмотря на отсутствие фактических оснований, журналист и многие представители либеральной оппозиции заявляли о том, что псковский губернатор якобы был причастен к покушению. Андрей Турчак неоднократно комментировал данную ситуацию.

*Признан иностранным агентом по версии Минюста РФ