Общество

Губернатор вручил государственные награды псковским десантникам

Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации военнослужащим состоялась в правительстве Псковской области утром 23 июля. Губернатор Михаил Ведерников по поручению президента России Владимира Путина лично вручал десантникам награды, полученные за проявленные мужество и героизм в зоне специальной военной операции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников отметил, что для него большая честь награждать бойцов, особенно в День города воинской славы, который всегда первым встречал неприятеля и наносил удар. В своей речи губернатор также рассказал о планах открыть мемориал, чтобы увековечить имена погибших.

«Сегодня наши бойцы с блестящим воинским мастерством выполняют задачи, которые поставил наш президент. С начала специальной военной операции список ваших побед с каждым днем растет. За мужество, стойкость и отвагу более 2500 наших воинов удостоены государственных наград. Важно, что все эти подвиги становятся достоянием общественности», – отметил губернатор.

В рамках торжественной церемонии десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии получили высокие награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность: сержанты Павел К. и Александр С. награждены знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени; капитан Владислав И. был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами; другие бойцы СВО удостоились медалями Суворова, «За отвагу», а также «За храбрость» II степени.

После завершения церемонии губернатор традиционно обратился к десантникам, чтобы услышать от них вопросы или просьбы. Глава региона отметил, что военнослужащие всегда могут получить необходимую помощь от правительства Псковской области, а также от фонда поддержки ветеранов.