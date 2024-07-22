Общество

Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

Псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления полковником полиции Игорем Ивановым почтили память защитников Пскова в восьмидесятую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

8 июля 1941 года перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе из бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперам успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.