Общество

«Волшебная гора» станет новой визитной карточкой Пскова – Борис Елкин

Парк аттракционов «Волшебная гора» станет визитной карточкой Пскова. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Понятно, что в день открытия парка аттракционов будет большое количество посетителей, оно вызовет большой ажиотаж, надо быть готовым к тому, что будут очереди на кассах, очереди на аттракционах. Мы понимаем, что первые несколько месяцев этот ажиотаж будет серьезным», – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что город уже переживал подобный ажиотаж после запуска фонтана в сквере 60-летия Октября.

Смотрите также Фонтанируя счастьем. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Даже когда было очень холодно, люди в куртках купались. Парк аттракционов – еще одна визитная карточка Пскова. И очень приятно, что на карте города становится больше и больше точек, которые могут разнообразить туристическую привлекательность Пскова», – заключил глава города.