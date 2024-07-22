«Волшебная гора» станет новой визитной карточкой Пскова – Борис Елкин

Парк аттракционов «Волшебная гора» станет визитной карточкой Пскова. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что город уже переживал подобный ажиотаж после запуска фонтана в сквере 60-летия Октября.
«Даже когда было очень холодно, люди в куртках купались. Парк аттракционов – еще одна визитная карточка Пскова. И очень приятно, что на карте города становится больше и больше точек, которые могут разнообразить туристическую привлекательность Пскова», – заключил глава города.