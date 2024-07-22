Вкусно и полезно: рецепты коктейлей на основе сыворотки

Сыворотка — побочный продукт, получаемый в процессе приготовлении творога, который обладает массой ценных свойств. В сыворотке содержатся витамины А, В, С и Е, кальций, целебные минеральные соли и белок, употребление этого продукта способствует восстановлению микрофлоры кишечника, нормализации работы кровеносной системы и снижению веса. Но вряд ли найдется много ценителей сыворотки в чистом виде.
Совсем другое дело — коктейли на основе сыворотки. Это хороший вариант для тех, кто хочет укрепить свое здоровье и всегда быть в форме. А еще это невероятно вкусно!
Псковская Лента Новостей предлагает два рецепта коктейлей на основе сыворотки «Молочные продукты Пушкиногорья».
Ингредиенты:
Банан 1шт
Манго 80 гр
Сироп манго 30
Сыворотка 200 мл
Все ингредиенты поместите в блендер и тщательно взбейте. Готовый напиток можно украсить кусочками манго и посыпать корицей.
Ингредиенты:
Сыворотка 100 мл
Молоко 100 мл
Банан 1/2
Клубника 60 гр (можно замороженную)
Сироп клубника — 20 мл
Сироп банан 10 мл (можно без него)
Все ингредиенты поместите в блендер и тщательно взбейте. Готовый напиток можно украсить взбитыми сливками и ягодами клубники.
Коктейли готовы. Наслаждайтесь вкусом лета!
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