Общество

Вкусно и полезно: рецепты коктейлей на основе сыворотки

Сыворотка — побочный продукт, получаемый в процессе приготовлении творога, который обладает массой ценных свойств. В сыворотке содержатся витамины А, В, С и Е, кальций, целебные минеральные соли и белок, употребление этого продукта способствует восстановлению микрофлоры кишечника, нормализации работы кровеносной системы и снижению веса. Но вряд ли найдется много ценителей сыворотки в чистом виде.

Совсем другое дело — коктейли на основе сыворотки. Это хороший вариант для тех, кто хочет укрепить свое здоровье и всегда быть в форме. А еще это невероятно вкусно!

Псковская Лента Новостей предлагает два рецепта коктейлей на основе сыворотки «Молочные продукты Пушкиногорья».

Коктейль «Банановый» с сывороткой

Ингредиенты:

Банан 1шт

Манго 80 гр

Сироп манго 30

Сыворотка 200 мл

Все ингредиенты поместите в блендер и тщательно взбейте. Готовый напиток можно украсить кусочками манго и посыпать корицей.

Коктейль «Клубника-банан»

Ингредиенты:

Сыворотка 100 мл

Молоко 100 мл

Банан 1/2

Клубника 60 гр (можно замороженную)

Сироп клубника — 20 мл

Сироп банан 10 мл (можно без него)

Все ингредиенты поместите в блендер и тщательно взбейте. Готовый напиток можно украсить взбитыми сливками и ягодами клубники.

Коктейли готовы. Наслаждайтесь вкусом лета!

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