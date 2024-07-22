Общество

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.

Согласно принятой поправке, пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.

Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ, пишет РИА Новости.