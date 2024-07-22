Общество

Рак печени выявили у псковички в ходе диспансеризации

Благодаря диспансеризации удалось предотвратить развитие опухоли у 45-летней псковички. Об этом сообщается в Telegram-канале «Национальные проекты России». После ухудшения самочувствия и проблем с пищеварением женщина не стала тянуть и сразу обратилась к врачу для диспансеризации.

В поликлинике сделали УЗИ органов брюшной полости, во время которого врач заметил необычные изменения в печени. После проведения более глубокого исследования специалисты поставили диагноз — рак печени.

Так как опухоль нашли на ранней стадии, пациентке назначили комплексное лечение. Напомним, диспансеризация проводится бесплатно благодаря нацпроекту «Здравоохранение».