Общество

Ливни и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 29 июля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 июля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдут ливни, днем кратковременные дожди, местами ливни, местами грозы.

Прогнозируется ветер ночью юго-западных, днем северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +11 до +17 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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Ранее сообщалось, что пришествие холодного фронта ожидаются в Псковской области на следующей неделе.