Спорт

20 человек поставили личные рекорды в Пскове в 117-м забеге «5 вёрст»

Очередной 117-й старт «5 вёрст» состоялся на набережной реки Великой 7 сентября. Возможностью пробежать по утреннему и прохладному Пскову воспользовались 98 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: псковское беговое сообщество «5 верст»

«Всё прошло по классической схеме: разминка от Марии Егоровой была очень красивой, ритмичной, гармоничной, и главное — эффективной! Мария сопровождала каждое упражнение объяснением. Точно можно сказать, что с нашим опорно-двигательным и костно-мышечным аппаратами работал профи!» - рассказали организаторы забега.

Далее с наступившим днём рождения поздравили постоянного участника и волонтера Данила Разживина. Ему вручили футболку клуба любителей бега «Скобарь».

По результатам забега 20 участников поставили личные рекорды. На финише участников забега ждали пироги, освежающие напитки и арбузы.

Добавим, беговое движение «5 вёрст» проводит забеги на набережной реки Великой еженедельно по субботам. Участие бесплатное, дистанция 5 км, соревновательный момент отсутствует.

Старт на набережной каждую субботу в 9:00 (зимой - в 10:00).