Общество

Россияне стали реже брать займы на короткие сроки

Россияне в январе-августе 2024 года сократили спрос на займы до 7 дней и 8-14 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

«Россияне стали реже обращаться за займами на короткие сроки… По итогам января-августа 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года доли запросов на займы сроками до 7 дней и 8-14 дней сократились с 12,2% до 9,7% (-2,5 процентного пункта) и с 17,6% до 14,5% (-3,1 процентного пункта) соответственно», - говорится в исследовании наиболее популярного сегмента краткосрочных займов «До зарплаты» - на сумму до 30 тысяч рублей сроком до одного месяца.

При этом отмечается, что одновременно выросли доли запросов на займы со сроками 15-21 день, 22-29 дней и 1 месяц - с 22,1% до 24,3% (+2,2 процентного пункта ), с 30,8% до 32,4% (+1,6 процентного пункта ) и с 17,3% до 19,1% (+1,8 процентного пункта) соответственно.

Как поясняется в исследовании, в середине 2023 года, с 1 июля, произошло снижение предельной ставки по займам с 1% до 0,8% в день, темпы начисления процентов и роста задолженности замедлились. Клиентам стало выгоднее максимально сдвигать сроки выплат в рамках договоров, пользуясь заемными средствами дольше за ту же стоимость, пишет РИА Новости.

«Еще одним фактором стала заинтересованность кредиторов в переводе самых качественных клиентов PDL-сегмента в сегмент среднесрочных Installment-займов на фоне действия макропруденциальных лимитов. Часть таких клиентов изначально привыкла брать займы на максимально короткие сроки», - говорится в исследовании.

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании, отметил, что займы сроком до 14 дней по большей части используются гражданами для покрытия незапланированных трат или на текущие расходы до ближайшего поступления зарплаты. В последние годы население, как он обратил внимание, перешло на сберегательную модель поведения, во многом сократив второстепенные траты.

«Одновременно на фоне общей стабилизации экономики людям стало проще планировать финансовые бюджеты. В результате спрос на займы с такими сроками снизился», - пояснил Пустовит.