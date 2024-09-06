Экономика

РФ вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса

Россия в августе вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик, следует из данных национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.

Первые строчки рейтинга уверенно занимают представители Персидского залива. Так, больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара — целый 391 килограмм. На втором месте расположились ОАЭ (336 килограмм), а на третьем — Кувейт (295 килограмм).

Больше 200 килограмм мяса на среднее жалование можно приобрести в 15 странах мира, раскрывающих соответствующие данные — их число замыкает ЮАР (216 килограмм), и почти такой же показатель у Германии (213 килограмм).

Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Наши ближайшие «соседи» — это Швеция (175 килограмм) и Франция (153 килограмма). Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина — на 63-м (67 килограмм), пишет РИА Новости.

Самое недоступное мясо в мире — на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего 3 килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм).