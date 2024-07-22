Общество

Прохладная и дождливая погода придет на Северо-Запад России после жары

Прохладная летняя погода с дождями придет в большинство регионов Северо-Западного федерального округа после продолжительной, местами экстремальной жары, сообщили в метеослужбах регионов.

«Сегодня в Санкт-Петербурге температура воздуха до плюс 25 градусов, но днем усилится ветер северо-восточного направления до 8-13 метров в секунду, и прохладный воздух начнет поступать в наш регион. Так что в течение предстоящих нескольких дней будет довольно ровный фон температуры днем - плюс 21-23 градуса, частые дожди», - сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

В Псковской области жара, которая фиксировалась на протяжении последней недели, сменилась похолоданием: температура воздуха по области днем составит около плюс 22 градусов, по ночам синоптики Псковского ЦГМС прогнозируют около 14-15 градусов тепла. Осадки ожидаются на протяжении всей этой недели, пишет ТАСС.