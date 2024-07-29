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Общество

Врач предупредила о последствиях сокращения ночного сна

30.07.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Незначительное ежедневное сокращение времени ночного сна может привести к инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета, а также к увеличению массы тела, рассказала заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России профессор, доктор медицинских наук Вера Ларина, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день доказано, что нарушение сна является причиной ряда метаболических нарушений, среди которых ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет. Регулярный неполноценный сон снижает секрецию мелатонина и повышает выработку лептина (гормон жировой ткани), поэтому даже незначительное ежедневное сокращение ночного сна, незаметное для человека, может привести к развитию инсулинорезистентности и увеличению массы тела», — подчеркнула Вера Ларина.

Она отметила, что взрослому человеку достаточно семь-девять часов сна в сутки, при этом ложиться спать желательно в 22:00-23:00, так как именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна мелатонин. При накоплении его максимальной дозы засыпать легче всего. «Мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни», — пояснила врач.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у людей, которые спят менее шести часов в сутки, риск ранней смерти на 30% выше. Также, по его словам, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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