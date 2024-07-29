Общество

ЛДПР предложила обязать россиян содержать своих детей до 23 лет

Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения.

«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твердой денежной сумме, которая должна будет выплачиваться ежемесячно, а в случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей такие лица смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

«Также в связи с принятием в мае 2024 года федерального закона об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам, настоящим законопроектом предусматривается, что лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, включаются в данный реестр», — подчеркивается в документе.

Прекращение права на алименты будет возникать при окончании обучения, отчислении или при достижения детьми возраста 23 лет, пишет РИА Новости.

«Представим себе ситуацию: ребенок поступает вуз, учится на очном отделении и получает копеечную стипендию, как он будет жить, как он будет существовать? Вот именно на это и направлен мой проект закона. Родитель несет ответственность перед своим ребенком и вплоть до того момента, пока тот не начнет сам самостоятельно зарабатывать деньги. А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребенка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе», — пояснил инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).