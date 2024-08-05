Псковская область заняла 69 место в рейтинге инновационного развития регионов, это следует из исследования института статистических исследований и экономики знаний.
Остальные регионы СЗФО расположились на следующий местах:
- 2 место - Санкт-Петербург;
- 11 место - Новгородская область;
- 18 место - Калининградская область;
- 27 место - Республика Карелия;
- 43 место - Мурманская область;
- 48 место - Вологодская область;
- 51 место - Ленинградская область;
- 58 место - Республика Коми;
- 61 место - Архангельская область;
- 83 место - Ненецкий автономный округ.
Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.