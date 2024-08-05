Общество

ТОСы в Псковской области стали значимой единицей управления территорией – Елена Тимашова

ТОСы в большинстве муниципалитетов Псковской области стали значимой единицей управления. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня ТОСы в большинстве муниципалитетов Псковской области стали действительно значимой единицей управления территорией.. Наши люди охотно участвуют в делах муниципалитета, дают рекомендации работникам администрации по решению разных вопросов. Они сами инициируют, сами предлагают администрации мероприятия по благоустройству своего населенного пункта, проводят культурно-массовые мероприятия, занимается волонтерством», – рассказала Елена Тимашова.

Она отметила, что у большинства муниципалитетов сложился достаточно серьезный тандем активных ТОСовцев и администрации.

«Некоторые муниципалитеты пошли дальше, и чтобы официально учитывать мнение ТОСовцев при решении вопроса местного значения, в районах созданы советы территориальных общественных самоуправлений или советы ТОС. Официально советы созданы в Новосокольническом, Бежаницком, Великолукском районах. Это у нас первопроходцы», – добавила она.