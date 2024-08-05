Общество

Магнитная буря ожидается на Земле сегодня

Магнитная буря слабого уровня возможна во второй половине дня сегодня, 9 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По прогнозам, очередные возмущения геомагнитного поля до уровня магнитных бурь ожидаются на нашей планете уже во второй половине предстоящей пятницы — после 15 часов магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а в вечерние часы эти возмущения перерастут в магнитную бурю слабого уровня, класса G1», — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что в ночь на субботу магнитные бури продолжатся с усилениями до среднего уровня, класса G2, пишет ТАСС.