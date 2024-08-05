Псковичи-участники форума «Мы помним» могут получить грант до миллиона рублей

Участники международного форума «Мы помним» могут получить грант в размере до 1 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в «Центре молодежи и общественных инициатив» при комитете по молодёжной политике Псковской области.
На форуме «Мы помним» будет проходить грантовый конкурс от «Росмолодежь.Гранты». В нём могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Размер гранта, на который может претендовать участник, не может быть менее 5 тысяч рублей. Максимальный размер гранта: 1 млн рублей. Срок подачи заявки гранта - до 5 сентября.
Один человек может подать несколько заявок, но в разных номинациях:
Форум пройдет с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе. Он станет уникальной коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания для достижения целей и показателей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российский Федерации», а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Республики Беларусь.
Для участия в форуме необходимо подать заявку до 1 сентября на сайте.