Общество

Псковичи-участники форума «Мы помним» могут получить грант до миллиона рублей

Участники международного форума «Мы помним» могут получить грант в размере до 1 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в «Центре молодежи и общественных инициатив» при комитете по молодёжной политике Псковской области.

На форуме «Мы помним» будет проходить грантовый конкурс от «Росмолодежь.Гранты». В нём могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Размер гранта, на который может претендовать участник, не может быть менее 5 тысяч рублей. Максимальный размер гранта: 1 млн рублей. Срок подачи заявки гранта - до 5 сентября.

Один человек может подать несколько заявок, но в разных номинациях:

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#мывместе – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

Форум пройдет с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе. Он станет уникальной коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания для достижения целей и показателей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российский Федерации», а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Республики Беларусь.

Для участия в форуме необходимо подать заявку до 1 сентября на сайте.