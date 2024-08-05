Общество

Любимые игры псковичей назвали эксперты сервиса туманного гейминга МТС

Эксперты сервиса туманного гейминга МТС Fog Play проанализировали выбор псковских геймеров на платформе. Самым популярным жанром среди игроков с января по июль 2024 года стали ролевые экшены — на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Изображение предоставили в пресс-службе МТС

Россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга — и псковичи не исключение. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тысяч человек по всей России, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров. В 2024 году на него пришлось 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%).

Топ-10 популярных игр у псковичей по количеству игровых сессий: