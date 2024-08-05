Общество

Хирург из Пскова отправился в Курскую область для оказания помощи местному населению

Хирург, онколог и маммолог Псковского областного онкологического диспансера Игорь Леонов отправился в Курскую область для содействия коллегам из приграничного региона в оказании медицинской помощи местному населению, пострадавшему в результате обстрелов ВСУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковский врач будет работать на базе Курской областной многопрофильной клинической больницы. Весной специалист вернулся из служебной командировки в Херсонскую область, где оказывал практическую медицинскую помощь своим коллегам в отделении общей хирургии Генической центральной районной больницы.

Ранее Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область, подвергшуюся нападению со стороны украинских формирований. Региональный штаб #Мы вместе ведет срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска.