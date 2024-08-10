Общество

Дополнительные строительные бригады привлекли для проведения работ по газификации в Псковской области

Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Ход работ обсудили с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым. Если до Нового года было задействовано порядка 79 бригад, то сегодня на объекты выходит 126. В том числе в регионе работают специалисты из Москвы, Новгорода и Санкт-Петербурга. За полгода подключений проведено больше, чем за весь прошлый год», - рассказал губернатор.

Специалисты проводят работы комплексно: не только доводят газ до границ участков, но также строят необходимые сети в границах участков и подключают к газу сами домовладения.

Особое внимание уделяется работе с обращениями от жителей. Теперь в МФЦ можно заключить договоры на поставку газа, техобслуживание, догазификацию и социальную газификацию.

«Обсудили вопросы газификации в Пушкинских Горах. Сейчас там рабочие строят подводящие сети и готовят площадку под возведение станции», - заключил губернатор.