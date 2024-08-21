Общество

Назван продукт, который теряет полезные свойства после заморозки

Заведующий кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал, какой продукт лишается части положительных свойств при длительной заморозке.

«При длительном хранении замороженных мясных продуктов в них снижается концентрация витаминов ниацина, пиридоксина, тиамина и рибофлавина — в среднем на 20% в год. В замороженном мясе 5–10-летней давности концентрация витаминов вдвое меньше, чем в свежем», — пояснил Куликов.

По словам специалиста, промышленные технологии позволяют заморозить сырье, полуфабрикаты или готовую продукцию методом интенсивной шоковой заморозки при температурах минус 28-30⁰ С. Но и такой способ не дает гарантии полной сохранности полезных свойств, пишет РИА Новости. В некоторых продуктах полезные вещества могут разрушаться даже в процессе хранения в замороженном виде: например, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3) в мясе дикой красной рыбы разрушаются в процессе хранения в замороженном виде на уровне 10-15%.