Общество

В российские вузы по квоте приняты почти 15 тысяч участников СВО

В рамках отдельной квоты для участников специальной военной операции на 2024-2025 учебный год в российские вузы приняты более 14,9 тысячи человек, это на 6,3 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщили в Минобрнауки РФ.

«В рамках отдельной квоты для участников СВО на 2024/25 учебный год по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования были приняты более 14,9 тысячи человек (больше числа зачисленных в прошлом году на 6,3 тысячи человек)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми популярными направлениями подготовки стали информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, педагогическое и медицинское образование, а также инженерные специальности, пишет РИА Новости.

Всего в новом учебном году вузам было доведено более 620 тысяч бюджетных мест, из которых около 30 тысяч – в 39 вузах новых регионов.