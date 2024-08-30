Общество

В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов

В 2024/2025 учебном году в образовательный процесс вносится ряд новых правил, влияющих как на школьников, так и на самих педагогов. Также в российских школах вводится ряд новых обязательных и внеурочных предметов.

С 1 сентября возвращаются уроки «труда», где дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье.

Также, начиная с этого года, в школах вместо «ОБЖ» будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины». Данный предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.

В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс «Семьеведение». Он сформирует приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками. Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что «Семьеведение» будет проходить в формате «Разговоров о важном» или внеурочных занятий.

Изменения коснулись и программы физкультуры. С этого года появится 12 новых модулей — например, гольф, биатлон, ушу. Школьники смогут изучать техники фигурного катания, знакомиться с народными танцами и учиться игре в городки. Большинство модулей будет изучаться на усмотрение руководства школы — как часть учебного плана или внеурочно.

С этого нового учебного года все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

Некоторые нововведения коснулись и работы педагогов в образовательных учреждениях. Теперь у них есть возможность устанавливать правила поведения в учебном заведении и требования к дисциплине на занятиях.

Кроме того, в целях защиты своих прав преподаватели смогут направлять обращения в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

Также с 1 сентября в школах и колледжах введут федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию. В общей сложности выплату начнут получать около 37 тысяч сотрудников, пишет РИА Новости.

В понедельник, 2 сентября, в общеобразовательные учреждения РФ пойдут 18,5 миллиона школьников, из которых 1,8 миллиона - первоклассники. В колледжи страны в этом году зачислены около 1,25 миллиона абитуриентов.