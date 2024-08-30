Общество

Как обеспечить безопасность цифровой жизни детей, ответил эксперт

Покупка смартфона ребенку в начале учебного года – это не только приятный повод порадовать школьника, но и множество забот, с которыми предстоит столкнуться родителям, чтобы обезопасить чадо от киберугроз. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин поделился с Псковской Лентой Новостей несколькими советами, как обеспечить безопасность цифровой жизни детей.

Фото здесь и далее: «МегаФон»

Родителям, которые впервые покупают смартфон ребенку, важно учесть «правило трех Б»:

безопасность ребенка,

безопасность персональных данных,

безопасность самого гаджета.

Самым первым шагом, особенно если это первый гаджет, должен стать разговор о правилах поведения и опасностях цифровых технологий. Важно объяснить ребенку, кто и как может нанести вред в социальных сетях и онлайн-играх, зачем мошенники крадут персональные данные и, конечно, сразу необходимо рассказать про важность защиты информации, которая хранится в смартфоне. Переходя к действиям, вместе с ребенком стоит придумать пароль для гаджета и настроить биометрию, в том числе на взрослого. «Не забудьте, что стоит избегать использования одного и того же пароля для множества сервисов и приложений, а также настройте двухфакторную аутентификацию», - советует эксперт.

Одними из главных правил пользования смартфоном для ребенка может быть регулярное обновление приложений и запрет на их самостоятельное скачивание. Важно объяснить, что вредоносные приложения часто скрываются под бесплатными играми. Дополнительным уровнем контроля может стать установка на детском смартфоне антивируса, который защитит от фишинга, программ-вымогателей.